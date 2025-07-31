Депутат обратилась к вице-премьеру с просьбой объяснить рост цен на школьные товары

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году.

Кроме того, подчёркивает РИА Новости, она выразила просьбу проинформировать комитет о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей, а также рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года.

Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.

По словам Останиной, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне — июле 2025 года, по данным аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», достигла 16 219 рублей, что на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки «школьной коробки», которая бы включала необходимый набор предметов для каждого возраста учащихся, по аналогии с «коробкой для новорождённых» в различных регионах страны.

Также сообщалось, что депутаты разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед стартом учебного года.