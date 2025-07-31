Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем Соединенные Штаты. Об этом глава Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости.

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Комментируя недавнее заявление американского подполковника Джеффри Фрица о желательности покупки у России Командорских островов, Рогов отметил, что Вашингтону следует думать не о приобретении Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. По его мнению, Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США.

Рогов подчеркнул, что первыми осваивавшими эту территорию цивилизованными людьми были именно русские, несшие культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов. По словам Рогова, западным политикам необходимо раз и навсегда зарубить себе на носу, что Россия не ведет торговлю своими территориями. 29 июля подполковник армии США Джеффри Фриц предложил американским властям приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе.