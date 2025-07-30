Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США. Об этом РИА Новости заявил председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов.

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Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил задуматься о покупке у Рф Командорских островов, чтобы США могли их использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. В ответ глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Вашингтону продать Москве Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг.

Комментируя это, Рогов заявил, что США стоит думать не о покупке Командорских островов, а «о продаже и возвращении назад Аляски».

«Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем Соединенные Штаты. Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов», — добавил он.

В заключение Рогов посоветовал западным политикам «раз и навсегда зарубить себе на носу, что РФ не торгует своими территориями».