Кадыров сделал заявление о врагах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, в котором написал о врагах и переменах в себе.

«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал лидер Чечни.

Он также отметил, что враги смотрят с «отвращением и злобой», поскольку в «каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать». Речь идет о чести, верности и памяти о тех, кто отдал все, чтобы «мы сегодня были», пояснил руководитель республики.