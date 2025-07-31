Увеличение пенсий и отсрочки для IT-специалистов: что изменится в жизни россиян с 1 августа

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу ряд законодательных и нормативных изменений, способных заметно повлиять на жизнь граждан. Речь идет о перерасчете пенсий, завершении приемной кампании в вузах, отправке документов по отсрочке от армии для IT-специалистов, ограничении для открытия банковских счетов для подростков и др. Ключевые нововведения – в обзоре «ФедералПресс».

Увеличатся размеры страховой и накопительной пенсий

С начала августа работающим пенсионерам, за которых продолжают поступать страховые взносы в СФР, увеличат выплаты. Повышение произойдет без подачи заявлений – по данным индивидуального учета. Максимальная прибавка может достигать 437 рублей 07 копеек, исходя из лимита – 3 пенсионных балла по цене 145 рублей 69 копеек за каждый. Размер накопительной пенсии также подкорректируют. Она зависит от сумм страховых и дополнительных взносов, участия работодателя, средств маткапитала и результатов инвестирования.

Изменится порядок получения выписки о размере маткапитала

С 2 августа сведения о размере или остатке материнского капитала будут доступны через Единую платформу в социальной сфере. Ранее такие данные запрашивали через федеральный регистр получателей мер поддержки. В выписке отражаются сведения о размере материнского капитала или его остатке.

Завершится основной этап зачисления в вузы

Тем, кто претендует на бюджетное место на бакалавриате или специалитете, следует до 5 августа подтвердить согласие на зачисление. Приказы появятся 6–7 августа. На дополнительный этап документы принимаются до 9 августа, а приказы выпускают 10–11 числа. Поступающие в магистратуру должны определиться до 24 августа, а по допнабору – до 26-го.

Период участия в СВО исключат из срока действия результатов ЕГЭ

Вернувшимся из зоны боевых действий участникам СВО не придется заново сдавать ЕГЭ для подачи документов в вуз. С 3 августа срок действия результатов единого государственного экзамена будет замораживаться на время участия в спецоперации либо выполнения службы по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

Расширится перечень видов и категорий колесных ТС для уплаты утилизационного сбора

С 1 августа расширяется список транспорта, за который необходимо платить утилизационный сбор. Теперь он распространяется на: автомобили и тягачи свыше 20 тонн, автосамосвалы, фургоны и спецтехнику, включая международные перевозки.

Завершится прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

До 6 августа можно подать заявку на отсрочку от призыва для ИТ-специалистов через портал «Госуслуги». Это право предоставляется мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет, с профильным высшим образованием, работающим более 11 месяцев в аккредитованной IT-компании. После проверки данных компании передадут списки в Минцифры, а затем – в Минобороны.

Призывные комиссии начнут рассматривать заявки с 1 октября по 31 декабря.

Усложнится порядок открытия банковского счета для подростков

С начала августа открытие банковского счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет будет возможно только с согласия родителей, опекунов или попечителя. Мера должна защитить детей от вовлечения в мошеннические схемы с банковскими картами и избавить от привлечения к ответственности по новому закону о борьбе с дропперами.

За осквернение воинских мемориалов можно будет получить до 3 лет тюрьмы

С 3 августа ответственность за уничтожение и повреждение воинских мемориалов распространят на случаи осквернения. Суд может назначить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах наказание будет строже.

Усилится ответственность за оборот немаркированной никотинсодержащей продукции

Производство или сбыт немаркированной никотинсодержащей продукции с начала августа будет наказываться: штрафами до 500 тыс. рублей, принудительными работами, лишением свободы до 3 лет. Также усиливается контроль над поддельными марками и средствами идентификации для табака и алкоголя.

Россияне смогут участвовать в муниципальных выборах в Белоруссии

С 3 августа россияне, постоянно проживающие в Белоруссии, смогут участвовать в местных выборах. Это стало возможным благодаря ратификации Протокола о равных правах, подписанного в марте 2025 года.

Абонентам мобильной связи разрешат отказаться от получения рассылок

С 1 августа вступит в силу норма, позволяющая клиентам сотовых операторов направлять в адрес оператора связи отказ от получения рассылок. В этом случае операторы должны будут прекратить отправку абоненту навязчивых сообщений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что будет с курсом рубля в августе – месяце, который традиционно считается в России опасным.