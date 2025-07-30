Кадыров рассказал, почему он больше не смеется

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что больше не смеется, поскольку уже «не то время», и противник неспокоен «за нашими спинами».

— Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю, — подчеркнул чеченский лидер.

Он добавил, что противники смотрят на Россию с отвращением и злобой, поскольку у ее граждан есть честь, верность и память о предыдущих поколениях — то, что, по словам Кадырова, враги не могут купить, украсть или придумать. Глава Чечни подчеркнул, что победа российских войск «не за горами», об этом он написал в своем Telegram-канале.

26 мая Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой прокомментировал информацию о своей скорой смерти. В ролике он заявил, что время каждого человека определено заранее и его нужно проживать «осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту».