Вершинин: Россия и Сирия продолжают контакты по размещению военных баз

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии продолжаются.

«Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей», — цитирует дипломата РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона. Кроме того, по его словам, они могли бы значительно повысить эффективность оказания гуманитарной помощи населению страны.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял RT, что у России есть интерес в налаживании диалога с новыми властями Сирии.