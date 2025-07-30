В России ответили на ультиматум Трампа о десятидневном отсчете

Президенту США Дональду Трампу нужно привести в чувство Владимира Зеленского, а не угрожать России.

Так на ультиматум главы США о десятидневном отсчете отреагировал глава парламента Крыма Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Украинский конфликт с заварушкой между Камбоджей и Таиландом несравним. Не получится здесь наскоком решить. А Трамп именно так и хочет. И тема санкций не поможет. Сколько можно нам угрожать? Нужно Зеленского в чувство привести», — сказал он.

По мнению парламентария, сейчас ситуация сложилась таким образом, что страны Европы поставляют оружие на Украину, но Россия при этом должна прекратить огонь. Он подчеркнул, что этого быть не может.

Почему Россия не ответила на ультиматум Трампа

29 июля президент США объявлял, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для прекращения огня на Украине. По словам Трампа, изначально он давал 50 дней для достижения договоренностей по Украине, так «как хотел быть щедрым», однако поменял решение, потому что не увидел никакого прогресса.