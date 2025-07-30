В Нигере до конца года откроют посольство России

Ожидается, что посольство России в Нигере начнет функционировать до конца 2025 года. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова выступила на брифинге в среду, 30 июля. Напомним, что СССР и Нигер установили дипломатические отношения в 1972 году, тогда же в государствах открылись посольства. Российское диппредставительство в этой африканской стране закрыли в 1992 году, а нигерское в РФ — в 1995 году.

«Российское дипломатическое представительство в Нигере также вновь начнет свою деятельность до конца текущего года», — подчеркнула Захарова.

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что возобновление работы посольства Нигера в Москве и открытие российского посольства в этой стране свидетельствует о стремлении обеих сторон к развитию сотрудничества.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что Россия работает над открытием посольства в Нигере.