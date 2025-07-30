Путин проведет переговоры с иностранным лидером

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с прибывшим в Россию с официальным визитом президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом сообщает Кремль.

«31 июля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом», — говорится в сообщении.

Как утверждается, стороны планируют обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменяться мнениями по ключевым темам региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, по итогам встречи ожидается принятие ряда двусторонних документов.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке.