Россия не отвечает на ультиматум президента США Дональда Трампа из-за отсутствия гарантий по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Напомним, что Трамп пригрозил торговыми пошлинами партнерам России, если соглашение по Украине не будет заключено в течение 50 дней. Недавно он сократил этот срок до «10-12 дней», а 29 июля заявил, что дает на урегулирование 10 дней.

«Почему РФ не ответила на ультиматум Трампа? Его заявление о перемирии — это ничто, потому что мы говорим последовательно, что перемирие возможно и будет обязательно при выработке основных условий соглашения. Сегодня украинская сторона, ведомая рядом европейских стран, пытается на время обеспечить перемирие, чтобы произвести соответствующие военные действия: и перевооружение, и передислокацию, и мобилизацию», — заявил Чепа.

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Депутат добавил, что Москва готова к прекращению огня, однако лишь при соблюдении четких договоренностей, которые способны исключить дальнейшую эскалацию. Во время второго раунда переговоров с Украиной предлагались меморандумы, однако условия постоянно менялись, что затрудняет поиск компромисса. Кроме того, украинские власти уклоняются от обсуждения возможного вступления в НАТО, что является одной из основных причин конфликта.