Россия фиксирует все заявления президента США Дональда Трампа об угрозе санкций против Москвы, равно как и других зарубежных политиков на этот счет.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - указал он.

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Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Накануне, однако, американский лидер заявил, что сокращает этот срок до 10 дней начиная с 30 июля.