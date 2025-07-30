«Семь пятниц на неделе»: в России высказались об ультиматуме Трампа

Не стоит воспринимать буквально все, что говорить президент США Дональд Трамп, так как он регулярно меняет свою точку зрения и сдвигает сроки по ультиматуму в адрес России. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

14 июля Трамп предупредил, что у Москвы есть 50 дней на согласование сделки с Киевом. В противном случае, заметил он, США введут жесткие санкции против стран, ведущих бизнес с Россией. Позднее президент США сократил срок своего ультиматума до 10 дней.

При этом политолог-американист Малек Дудаков призвал не воспринимать всерьез «буквально все, что произносит Трамп».

«У него, как известно, семь пятниц на неделе и повестка постоянно меняется. То есть вчера было 50 дней ультиматума, сегодня - 10 дней, завтра будет 90 дней. Учитывая, что по многим другим вопросам у Трампа постоянно сроки сдвигаются вправо, я не удивлюсь, если мы увидим то же самое и сейчас в рамках угроз ввести вторичные тарифы против стран, закупающих российскую нефть», - констатировал он.

Эксперт обратил внимание на то, что США сейчас ведут достаточно сложные торговые переговоры и с Китаем, и с Индией, и ультиматумы Трампа стоит рассматривать как один из элементов давления, в том числе и на Пекин.

«Это попытка оказать давление не только на нашу страну, но и на Китай, но неудачная. То есть КНР уже указала, что будет продолжать закупать нефть в тех странах, где это выгодно Китаю, и поддаваться под давление американцев китайцы не собираются», - заметил Дудаков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп спровоцировал торговую войну с Китаем, когда ввел 2 апреля пошлины в размере 34% на китайские товары. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%.

В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа

На фоне экономического противостояния Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. 12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».