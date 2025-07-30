Захарова: Запад ни словом не упрекнул Киев за трагедию Одессы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля в эфире радио Sputnik прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что признание Палестины станет «пощечиной» жертвам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ она провела параллели с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе.

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«Как быть с другими людьми, у которых и руки, и ноги, и физиологически они точно такие же — только страдают в другой части света и погибают из-за позиции в США тех, кто поставлял оружие и продолжает поставлять. Как быть с этим? Они ведь тоже жертвы», — спросила она.

Как напомнила Захарова, в той ситуации вокруг Дома профсоюзов палачей возводили до жертв или героев, но произошедшее там не вызвало никакого осуждения на Западе.

«Люди горели заживо, женщины горели заживо… А потом, когда уже свершилось это чудовищное преступление, глумление продолжилось… Палачей делали или жертвами, или героями. Много лет это длится — ни слова упрека со стороны Запада, ни слова осуждения, хотя бы обезличенного. И все это на фоне заявлений о так называемой правочеловеческой проблематики», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как писала ранее «Парламентская газета», Британия заявила о готовности признать государственность Палестины в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет мер для прекращения ужасающего гуманитарного кризиса, который там разворачивается.

Несколькими днями ранее о намерении признать государственность Палестины на той же Генеральной Ассамблее ООН объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.