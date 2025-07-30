Посла России в Италии вызвали в МИД из-за «списка русофобов»

Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии из-за включения президента республики Серджо Маттарелла в «список русофобов». Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Италии.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни вызвал посла Российской Федерации в Италии, чтобы оспорить включение им президента Республики Серджо Маттареллы и других официальных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что глава МИД Италии расценил этот шаг как якобы провокацию России против Италии и ее граждан.

Ранее стало известно, что в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Выступление было запланировано на 27 июля, однако власти Казерты в последний момент отменили его, сославшись на возможную «российскую пропаганду».