Представителям стран НАТО стоит быть аккуратнее с высказываниями и действиями, так как на провокации в отношении Калининградской области России есть чем ответить. Об этом заявил «Аргументам и фактам» депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе. Лавров напомнил о высказывании командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о намерении раздавить Калининградскую область. При этом глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области.

Страны НАТО в качестве провокации могут осуществить полеты стратегической авиации рядом с Калининградской областью или имитацию пуска ракет из любой страны вокруг российского региона - Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции через море, Финляндии, отметил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Стартанет какая-нибудь ракета-болванка, а мы - то откуда знаем? Внутрь же не сможем на лету к ней залезть. Мы можем не понять, что это провокация, а принять за реальные боевые действия и ответ будет соответствующий», - пояснил парламентарий.

Он также констатировал, что сейчас в странах НАТО «много слов говорят» и в ответ на высказывания Россия может нанести превентивный удар, чтобы «неповадно было». В Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет об этом и сначала думать, прежде чем что-то сказать или сделать. Если Москва это серьезно воспримет такие заявления, то до Судного дня останется не 89 секунд, а около 5-10, заявил Андрей Колесник.

«Они все гавкают, пытаются укусить медведя, но в итоге все это закончится разорванной шкурой собаки. Напоминаю, что у России в арсенале есть любое современное оружие, вплоть до ядерного», - отметил он.

При этом парламентарий уверен, что страны НАТО «нарисовали на себе мишени по собственному желанию», говоря о провокациях против Калининградской области, несмотря на то, что им никто не угрожал.