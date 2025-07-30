Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за использование признания Палестины как инструмента давления на Израиль и игнорирование гуманитарных принципов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что на Западе фактически обесценили права человека, используя признание Палестины в качестве политической угрозы Израилю.

Она прокомментировала заявление канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера о готовности Лондона признать государственность Палестины перед Генассамблеей ООН в сентябре, если Израиль не выполнит требования по прекращению огня в секторе Газа.

Захарова подчеркнула, что угроза признания Палестины используется как инструмент давления, а не как проявление уважения к международному праву и правам человека.

«Вы вдумайтесь: угрожают признать государство Палестина… Вот вся вам полкопеечная цена за все эти рассуждения по поводу прав человека», – отметила дипломат.

Она также заявила, что отношение Запада к свободе слова ежедневно проявляется в аналогичном ключе.

Ранее Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине.

Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными.

Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.