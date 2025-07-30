В России уличили ЕС в желании сменить режим на Украине

У Евросоюза (ЕС) задача — сменить режим на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Скорее всего, приостановка помощи из-за изменения статуса антикоррупционных органов на Украине — это предлог. Я думаю, что проблема в другом. Они видят, что не в коня корм. Сколько они ни вкладывают в Украину, толку нет. Мне кажется, у них задача смены режима на Украине», — заявил Джабаров.

Для этой цели, по словам сенатора, Евросоюзу нужны массовые протесты на Украине.

«Четвертый год идет специальная военная операция, но нигде на Украине нет никаких протестных выступлений. Хотя народ крайне недоволен. Вдруг молодые люди вышли на улицу против закона о ликвидации этих антикоррупционных режимов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они инспирированы извне», — допустил Джабаров.

ЕС приостановил финансовую помощь Украине

Очень тяжелые времена ждут европейцев. Кабальное тарифное соглашение они вчера подписали с американцами. У них очень много проблем с вооружением для Украины. У них большие проблемы с энергоносителями. Такой ком проблем, который накопился, приведет к тому, что на Украине неминуемо будет смена режима. И поменяет [президента Украины Владимира] Зеленского именно Евросоюз Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) приостановил всю финансовую помощь Украине. Причиной стал скандал с независимостью антикоррупционных ведомств.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.