Захарова раскритиковала позицию Госдепа США по конференции ООН по Палестине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию США, отказавшихся участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию.

«А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне — солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По мнению Захаровой, каждый произведённый в США патрон также является оскорблением памяти детей, чьи фамилии написаны на гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке.

Захарова выступила с критикой идеи США о покупке Командорских островов

Ранее официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что США отказались участвовать в конференции ООН по урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств, назвав это мероприятие вредным для дипломатических усилий, «пощёчиной жертвам 7 октября» и «оскорблением».

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории «массовой дегуманизацией».

Также стало известно, что количество жителей сектора Газа, погибших с октября 2023 года, превысило 60 тыс.