Трамп заявил, что его беседы с Путиным проходили прекрасно

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беседы с российским лидером Владимиром Путиным проходили прекрасно.

«У нас были прекрасные беседы... Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договорённости об урегулировании», — сказал он в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.

Ранее Трамп официально объявил о начале отсчёта десятидневного периода, предусмотренного для достижения прекращения огня на территории Украины.

По его словам, США введут импортные пошлины в случае отсутствия договорённостей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через десять дней.

Он также заявлял, что уже не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с Владимиром Путиным.