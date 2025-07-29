Матвиенко: подключение Малайзии к БРИКС откроет новые возможности

ТАСС

Подключение Малайзии к БРИКС в качестве государства-партнера открывает новые возможности для экономического взаимодействия со всеми странами БРИКС. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом, прошедшей на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

Матвиенко: подключение Малайзии к БРИКС откроет новые возможности
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"Россия изначально поддерживала это желание Малайзии, для которой открываются новые возможности для экономического взаимодействия со всеми странами БРИКС. Сегодня это одно из самых эффективных интеграционных объединений, оно набирает политический вес и значимость, является одной из опор формирующегося многополярного мира. Его ценность в том, что все страны дружат в интересах развития национальных экономик на уважительной и взаимовыгодной основе, нет доминирования одной страны", - заявила она.

Матвиенко также напомнила, что готовится государственный визит верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Россию, и сообщила о планах направить в Малайзию в сентябре представительную делегацию для участия в очередной Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА).

Кроме того, участники встречи уделили внимание развитию межрегионального сотрудничества, взаимодействию в сфере образования.