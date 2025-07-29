Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от языка ультиматумов, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Во вторник, 29 июля, американский лидер объявил о сокращении этого срока до 10 дней.

«С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание. Уверяю, это ошибочный подход», — заметил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не намерена конфликтовать с Западом, но способна постоять за себя и защитить свои национальные интересы.

Трамп обновил условия ультиматума

По его оценке, время международных полицаев и жандармов прошло, мир изменился, стал многополярным, и США необходимо это признать.

Ранее Шеремет напомнил, что срок аренды Аляски давно истек. Он добавил, что вместо громких предложений американской стороне стоило бы задуматься о возвращении исторических территорий.