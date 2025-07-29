В Госдуме отреагировали на ультиматум Трампа
Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от языка ультиматумов, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Во вторник, 29 июля, американский лидер объявил о сокращении этого срока до 10 дней.
«С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание. Уверяю, это ошибочный подход», — заметил Шеремет.
Парламентарий подчеркнул, что Россия не намерена конфликтовать с Западом, но способна постоять за себя и защитить свои национальные интересы.
Трамп обновил условия ультиматума
По его оценке, время международных полицаев и жандармов прошло, мир изменился, стал многополярным, и США необходимо это признать.
Ранее Шеремет напомнил, что срок аренды Аляски давно истек. Он добавил, что вместо громких предложений американской стороне стоило бы задуматься о возвращении исторических территорий.