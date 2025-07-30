Пушков оценил угрозы Трампа ввести санкции против России

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет санкции против России, то последствия будут в том числе и для самих США. Так угрозы американского лидера прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше», — написал Пушков.

По его словам, Трамп «напрасно отмахивается» от этого явления.

Трамп заявил, что с любовью относится к россиянам и не хотел бы вводить санкции

Ранее Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.