Пушков оценил угрозы Трампа ввести санкции против России

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет санкции против России, то последствия будут в том числе и для самих США. Так угрозы американского лидера прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше», — написал Пушков.
По его словам, Трамп «напрасно отмахивается» от этого явления.
Трамп заявил, что с любовью относится к россиянам и не хотел бы вводить санкции
Ранее Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.