Пушков рассказал о нежелательных последствиях от "нефтяного давления" Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что Рост цен на нефть был спровоцирован заявлениями Трампа о возможном применении повторных санкций к государствам, приобретающим российские энергоресурсы.

По мнению сенатора, реализация этих мер, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости нефти. Трамп игнорирует этот фактор, что может иметь нежелательные последствия.