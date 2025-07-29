Новый ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа является попыткой завершить украинский конфликт наскоком, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 28 июля, американский лидер принял решение сократить срок ультиматума с 50 до 10-12 дней. Он отметил, что если за это время Москва и Киев не подпишут соглашение о прекращении огня, то против России будут введены жесткие санкции.

«Трамп пребывает в эйфории после нескольких подряд дипломатических успехов, а потому вновь пытается наскоком решить эту сложную проблему. Понятно его желание, и в целом оно вызывает у нас уважение, в отличие от политики [экс-главы США Джо] Байдена, который кроме оскорблений, ничего не делал. Но он не понимает всей глубины проблемы», — разъяснил Константинов.

По его словам, для решения украинского конфликта следует сначала устранить его первопричины — истоки кризиса.

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Глава парламента заметил, что можно работать над тем, чтобы устранить противоречия, их не так уж и много. Вместе с тем, добавил, «американцы упорно пытаются подступиться не сначала, а с конца».

Констатировал резюмировал, что России нужны гарантии того, что после прекращения огня с территории бывшей Украины не будут исходить те или иные угрозы.