В Крыму прокомментировали новый ультиматум Трампа

Илья Родин

Новый ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа является попыткой завершить украинский конфликт наскоком, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 28 июля, американский лидер принял решение сократить срок ультиматума с 50 до 10-12 дней. Он отметил, что если за это время Москва и Киев не подпишут соглашение о прекращении огня, то против России будут введены жесткие санкции.

«Трамп пребывает в эйфории после нескольких подряд дипломатических успехов, а потому вновь пытается наскоком решить эту сложную проблему. Понятно его желание, и в целом оно вызывает у нас уважение, в отличие от политики [экс-главы США Джо] Байдена, который кроме оскорблений, ничего не делал. Но он не понимает всей глубины проблемы», — разъяснил Константинов.

По его словам, для решения украинского конфликта следует сначала устранить его первопричины — истоки кризиса.

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Глава парламента заметил, что можно работать над тем, чтобы устранить противоречия, их не так уж и много. Вместе с тем, добавил, «американцы упорно пытаются подступиться не сначала, а с конца».

Констатировал резюмировал, что России нужны гарантии того, что после прекращения огня с территории бывшей Украины не будут исходить те или иные угрозы.