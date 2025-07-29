«Срок аренды давно истек»: в Госдуме призвали США вернуть Аляску

В Госдуме резко отреагировали на предложение американского подполковника о покупке у России Командорских островов. Депутат Михаил Шеремет в ответ заявил, что США пора вернуть Аляску.

«Россия никогда не будет торговать своим суверенитетом, а президенту США Дональду Трампу пора вернуть Аляску», – заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Так он отреагировал на предложение американского подполковника Джеффри Фрица купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, сообщает издание LIFE. По словам депутата, военный судит по себе:

«Офицер США, похоже, искренне считает, что у нас тут все продается. Напрасно. Россия своим суверенитетом не торгует и мзду не берет. Нам за державу обидно».

Шеремет также напомнил об Аляске, отданной США в XIX веке и заявил, что «срок аренды давно истек». По его словам, вместо громких предложений американской стороне стоило бы задуматься о возвращении исторических территорий.

Аляска захотела войти в состав России

Депутат добавил, что ультиматумы и угрозы не сделают Америку великой державой. Напротив, это только приближает, как он выразился, «час Ч», когда, по его мнению, не помогут даже «красные кнопки».

Ранее подполковник армии США Джеффри Фриц предложил купить Командорские острова. Архипелаг относится к Камчатскому краю и имеет стратегическое значение как часть арктических морских путей. В Госдуме ответили, что Россия не будет даже вступать в обсуждение подобных инициатив.