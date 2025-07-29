Украина анонсировала международные санкции против России

В ближайшие недели пройдет синхронизация всех международных санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

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Он добавил, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Москве является «реалистичной и твердой». Сибига добавил, что Россия якобы затягивает конфликт и отвергает прекращение огня.

«Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Настало время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с заявлениями Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и приняли их к сведению.