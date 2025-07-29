В России одной фразой ответили на идею продать США часть российской территории

Россия не станет продавать США часть своей территории в Беринговом море — Командорские острова. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит «Звезда».

Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Он предложил США приобрести острова за 15 миллиардов долларов.

«Дело не в Китае»: выяснилось, почему США хотят купить у России Командорские острова

Парламентарий назвал предложение США «мягко скажем, малопродуманным» и ответил на него одной фразой. «Мы землей не торгуем, а только возвращаем», — отреагировал на идею Фрица продать острова Картаполов.

В ответ на предложение Фрица депутат Алексей Чепа напомнил о Конституции России.