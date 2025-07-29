Названа причина вызова в МИД временного поверенного Норвегии

Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов. Об этом пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Дипломаты уточнили, что нота протеста была вручена в связи с введенными в июле 2025 года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

В МИД напомнили, что компании осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Посол оценил отношения России и Норвегии

Поверенному сообщили, что недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, они подрывают многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.

«Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике», — подчеркнули дипломаты.

В МИД предупредили, что в случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут предприняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства.

Ранее посол РФ в Осло Николай Корчунов сообщил, что норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции.