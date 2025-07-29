Матвиенко рассказала об отношении РФ к идее создания Палестины и Израиля

Россия по-прежнему привержена резолюции Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Израиля и Палестины. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Во вторник, 29 июля, сенатор провела встречу с представителем Палестинского национального совета Рухи Фаттухом. Мероприятие состоялось на полях Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

«Россия остается приверженцем резолюции Совбеза ООН 1947 года о создании двух государств. Мы в этом абсолютно последовательны и, как парламентарии, продвигаем это на всех международных парламентских площадках, где это возможно», — сказала Матвиенко во время беседы.

Она добавила, что власти РФ внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и продолжают поставлять в регион гуманитарную помощь. По словам сенатора, Москва считает одной из важнейших задач разработку плана для скорейшего прекращения боевых действий.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что руководство страны намерено официально признать государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. Комментируя слова главы республики, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживается позиции, по которой единственным правильным путем урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является создание двух государств — арабского и еврейского — на территории Палестины.