Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером назвал «бредом сумасшедшего» идею американского офицера Джеффри Фрица о покупке Вашингтоном Командорских островов у России и раскрыл истинные мотивы его заявления.

Ранее подполковник Джеффри Фриц, занимающий должность в командовании сухопутных войск США, предложил приобрести у России Командорские острова с целью мониторинга активности китайских подводных лодок в регионе. Об этом он сообщил в материале для Breaking Defense. По словам Фрица, американской стороне следует добиться «мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов».

Предложение подполковника американской армии звучит просто как бред сумасшедшего. Я бы сравнил предложение купить у России Командорские острова с предложением какого-нибудь российского генерала купить у США, например, Пуэрто-Рико. То есть это полный абсурд, который, очевидно, не может увенчаться успехом. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Заявлениями о возможной покупке Командорских островов у России в США хотят прощупать реакцию Москвы на подобное предложение, подчеркнул специалист.

«Слова о том, что Командорские острова нужны США для отслеживания китайских подлодок, тоже выглядят очень нелепо. Тут возникает еще одна параллель. Это сродни желанию США построить военные базы в Румынии и в Польше, что они и сделали, для борьбы с «иранской угрозой». Китай все же находится достаточно далеко от Командорских островов, поэтому аргументация американского подполковника звучит несуразно. В его предложении я не вижу никакого здравого смысла, никакой логики. Оно говорит лишь о желании Вашингтона расширять зону влияния – приблизиться к берегам России, а также установить контроль США, в том числе и сил НАТО, над Азиатско-Тихоокеанским регионом для эффективного противодействия Китаю в целом, в том числе в вероятном предстоящем конфликте из-за Тайваня», - отметил эксперт.

Вместе с тем Орлов назвал ожидаемой реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой на идею Джеффри Фрица, которая заявила, что «продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений».

«Если мы не готовы обсуждать даже статус Курильских островов, то чего уж говорить о Командорских островах – той территории, чья принадлежность России вообще никем не оспаривается. Продажа территории, которая является частью страны, запрещена Конституцией. Это невозможно, это абсурд. Так что заявление американского офицера — это прощупывание официальной позиции Москвы, а также, в моем представлении, некая демонстрация амбиций США и НАТО в целом на расширение зоны своего влияния в Тихом океане», - заключил политолог.

Ранее на предложение Джеффри Фрица о покупке Командорских островов отреагировали в Госдуме.