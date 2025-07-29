России стоит узнать стоимость Аляски и выкупить ее, если США всерьез рассматривают возможность приобрести Командорские острова. Об этом заявил «Абзацу» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее подполковник Джеффри Фриц, входящий в командование сухопутных войск США, озвучил предложение приобрести у России Командорские острова с целью мониторинга активности китайских подводных лодок в регионе. Он подчеркнул, что Вашингтону следует добиться «мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у РФ за 15 миллиардов долларов».

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По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, в ответ России стоит поинтересоваться условиями выкупа Аляски.

«Ультиматум, думаю, тут не требуется, пусть это будет деловое, коммерческое предложение. У нас [как ответный аргумент] есть еще и бывшая русская Калифорния, тоже достаточно обширное и полезное место, но мне представляется, что хватит и предложения о покупке Аляски. По крайней мере, я думаю, что это будет максимально понятный для них ответ», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости для национальной и даже международной безопасности» присоединить Гренландию к США. Американский лидер даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. При этом политические партии Гренландии, как правящие, так и оппозиционные, выступили против того, чтобы остров вошел в состав США.