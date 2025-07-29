В Кремле высказались по поводу заявления Трампа о сроках украинского урегулирования

В Кремле осведомлены о решении американского лидера Дональда Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее, — уточнил политик.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Россия все еще поддерживает позицию мирного урегулирования ситуации.

В США заметили, что Кремль «проигнорировал угрозу» Трампа

— Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп не предоставил конкретной информации о том, какие именно меры он планирует применить в отношении России после истечения срока ранее выдвинутого ультиматума.