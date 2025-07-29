Путин назначил Дениса Гончара послом РФ в Бельгии

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, в рамках которого новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар.

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

— Назначить Гончара Дениса Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия, — указано в документе.

Также президент России снял с этого поста Александра Токовинина.

Гончар родился в 1973 году. Высшее образование получил в МГИМО МИД РФ. Свободно владеет английским, французским и арабским языками.

В феврале 2017 года ему присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса. Также награжден нагрудным знаком «За Отличие» МИД России.

В системе МИД работает с 1996 года. С 3 апреля 2019 года являлся директором Четвертого департамента стран СНГ.

7 июля Владимир Путин освободил от должности министра транспортаРоссии Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Министерства транспорта страны.