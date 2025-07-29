В России высказались о сроках разминирования Курской области

Разминирование Курской области идет полным ходом, но потребуется как минимум несколько месяцев для ее полной очистки, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Разминирование идет полным ходом. Придется потратить некоторое время, но не завтра разминируем, потому что многие мины-ловушки просто так не разминировать, а многие саперы все-таки находятся на линии соприкосновения, делают там проходы в минных полях для наступления», — сказал Колесник.

Он добавил, что для полной очистки Курской области от мин потребуется как минимум несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины. По словам заместителя командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдана Миронова, конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии «крышки» над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее. В результате она сработает от веса человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) о выходе Киева из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин.