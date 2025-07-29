Американцы плохо знают европейскую историю, иначе нашелся бы кто-то, кто напомнил президенту США Дональду Трампу о неудачных попытках агрессии против России. Так на новый ультиматум Трампа ответил глава госсовета Республики Крым (ГС РК) Владимир Константинов, его заявление опубликовано в Telegram.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

Константинов ответил на заявления Трампа словами о сломанных зубах.

«[Если бы американцы знали историю,] нашелся бы кто-то, кто предостерег раззадорившегося американского президента, напомнив, сколько всякого рода претендентов в политические гении сломало зубы об Россию», — подытожил он.

При этом глава ГС РК отметил, что действия президента США в отношении самой Европы являются «высшим пилотажем».

«Мастер-класс акулы бизнеса по поеданию конкурентов. Да еще — под наркозом красивых слов о дружбе-жвачке», — оценил политику Трампа в отношении ЕС Константинов.

Ранее бойцы специальной военной операции обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа.