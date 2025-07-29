Продажа какой-либо российской территории, согласно закону, является «одним из самых страшных преступлений». Об этом во вторник, 29 июля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее подполковник из состава подразделений сухопутных войск США в Эстонии Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова. Таким образом США смогут отслеживать активность китайских подводных лодок.

— Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, — отметила дипломат.

Она также затронула тему американского государственного долга.

— Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США, — цитирует Захарову РИА Новости.

В китайском издании Baijiahao в свою очередь рассказали, что Москва жестко ответила Японии на постоянное давление со стороны Токио, а также требование отдать Курильские острова.