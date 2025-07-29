Медведев резко ответил на призыв американского сенатора к России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
Он подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО).
«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". (...) Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил на заявление сенатора Медведев.
Грэму* сообщили плохие новости после слов о России
Ранее Грэм* обратился «к тем в России», кто сомневается в серьезном отношении Трампа к «прекращению кровопролития между Россией и Украиной».
«Вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь (,..) Садитесь за стол переговоров», — написал он в соцсети X.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.