Медведев резко ответил на призыв американского сенатора к России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО).

«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". (...) Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил на заявление сенатора Медведев.

Грэму* сообщили плохие новости после слов о России

Ранее Грэм* обратился «к тем в России», кто сомневается в серьезном отношении Трампа к «прекращению кровопролития между Россией и Украиной».

«Вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь (,..) Садитесь за стол переговоров», — написал он в соцсети X.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.