На XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значимость участия военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области от украинских военных формирований.

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«Ближайшие союзники на Западе – конечно же, Республика Беларусь, на востоке – Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов», – отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Российская Федерация располагает обширной сетью партнеров, разделяющих ее взгляды союзников, передает «Газета.Ru».

Лавров: участие КНДР в освобождении Курской области подтверждает боевое братство

Напоминаем, ранее стало известно, что КНДР закрыла курорт для иностранцев после визита Лаврова. Между тем первые туристы из России рассказали об отдыхе на курорте в Северной Корее.