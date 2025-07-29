Лавров отметил вклад КНДР в освобождение Курской области
На XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значимость участия военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области от украинских военных формирований.
«Ближайшие союзники на Западе – конечно же, Республика Беларусь, на востоке – Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов», – отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Российская Федерация располагает обширной сетью партнеров, разделяющих ее взгляды союзников, передает «Газета.Ru».
Лавров: участие КНДР в освобождении Курской области подтверждает боевое братство
Напоминаем, ранее стало известно, что КНДР закрыла курорт для иностранцев после визита Лаврова. Между тем первые туристы из России рассказали об отдыхе на курорте в Северной Корее.