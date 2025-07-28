В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп своим ультиматумом России по завершению конфликта на Украине стремится поддержать имидж «крутого парня», чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать Москве свои условия. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Сегодня, 28 июля, Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.

«Президент США поддерживает свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву», — прокомментировал это Белик.

По его словам, Трамп хотел остановить конфликт на Украине на условиях Запада, без учета мнения России, но РФ это «не зашло», особенно, когда у Украины не было «никаких ограничений по ударам и диверсиям в российском тылу».