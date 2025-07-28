"Go to hell": в России раскрыли ответ на новый ультиматум Трампа

Россия готовит два ответа на ультиматум Дональда Трампа. Один — официальный и дипломатичный, для публичного потребления. Другой — фактический, соответствующий всей 500-летней истории страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков, предсказав, что совокупность последних событий может стать «последней каплей», которая заставит Кремль пересмотреть стратегию.

Как отметил Марков в своем Телеграм-канале, на официальном уровне Москва заявит, что для установления мира... нужно разрешение реальных проблем, а обозначение конкретных сроков переговорный процесс не стимулирует.

«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет как всегда последние 500 лет на все ультиматумы: пошли прочь! Go to hell!» — отрезал политолог.

Но главным в его заявлении стал прогноз о последствиях. Марков уверен, что недавние события — кибератаки на гражданское авиасообщение, атаки беспилотников на аэропорты и теперь ультиматум Трампа — ставят российское руководство перед роковым выбором.

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По его словам, сейчас решается, либо будет сохранение текущей модели, когда «профессионалы воюют, добровольцы помогают, а большинство живёт нормальной мирной жизнью». Либо страна превращается в военный лагерь по принципу "Все для фронта, все для победы".

Политолог прямо предупреждает, что предел терпения России может быть исчерпан в самое ближайшее время.

«И ведь что-то будет последней каплей, которая заставит руководство сказать: ну все, переходим к модели "страна военный лагерь"? Возможно этот август... и приведет к радикальной смене политической стратегии. И мы будем жить совсем по-другому», — заявил он.

В заключение Марков посоветовал россиянам ценить "возможно последние недели беззаботной жизни".