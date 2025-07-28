Политолог раскрыл, как США трижды одержали победу над Европой

Заключив с Евросоюзом торговую сделку, США одержали над ЕС третью победу за последние 100 лет. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Данила Гуреев.

Он напомнил, что ранее США заключили с Евросоюзом торговую сделку, по которой Вашингтон вводит 15-процентные пошлины на товары из ЕС, а Брюссель открывает рынки американским товарам с нулевой ставкой.

«Американцы продавили свое, и это третья большая победа США над Европой за последние плюс-минус 100 лет», — сказал Гуреев, добавив, что те же методы Вашингтон использовал и сто лет назад, когда в Первую и Вторую мировые войны «перекачал ресурсы из ЕС себе» и стал «их финансовым гегемоном».

Политолог уверен, что Соединенным Штатам нужны «государства-вассалы, находящиеся в их сфере влияния и полностью подчиняющиеся приказам», а не сильный Евросоюз. Таким образом, по его мнению, заключенная сделка является капитуляцией ЕС, особенно в энергетике.

Гуреев считает, что в первую очередь от достигнутых договоренностей пострадают немецкие промышленники, которым придется вместо дешевого газа из РФ покупать дорогое американское топливо. Вслед за ними сделка также повлияет на французских аграриев, уверен он.