Политолог раскрыл, как США трижды одержали победу над Европой
Заключив с Евросоюзом торговую сделку, США одержали над ЕС третью победу за последние 100 лет. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Данила Гуреев.
Он напомнил, что ранее США заключили с Евросоюзом торговую сделку, по которой Вашингтон вводит 15-процентные пошлины на товары из ЕС, а Брюссель открывает рынки американским товарам с нулевой ставкой.
«Американцы продавили свое, и это третья большая победа США над Европой за последние плюс-минус 100 лет», — сказал Гуреев, добавив, что те же методы Вашингтон использовал и сто лет назад, когда в Первую и Вторую мировые войны «перекачал ресурсы из ЕС себе» и стал «их финансовым гегемоном».
Политолог уверен, что Соединенным Штатам нужны «государства-вассалы, находящиеся в их сфере влияния и полностью подчиняющиеся приказам», а не сильный Евросоюз. Таким образом, по его мнению, заключенная сделка является капитуляцией ЕС, особенно в энергетике.
Гуреев считает, что в первую очередь от достигнутых договоренностей пострадают немецкие промышленники, которым придется вместо дешевого газа из РФ покупать дорогое американское топливо. Вслед за ними сделка также повлияет на французских аграриев, уверен он.
«Теперь у Вашингтона появятся дополнительные рычаги давления. И это, повторюсь, колоссальная победа для США. Победа, за которую заплатят европейцы», — заключил политолог.