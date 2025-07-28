Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что нет смысла ждать и он сокращает установленный им срок для соглашения по Украине с 50-ти до 10-12 дней, а после этого введет против Москвы 100%-ные пошлины.

По словам Медведева, Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов". При этом зампред Совбеза РФ указал, что Россия не Израиль или Иран, и любые ультиматумы являются шагом к войне.

"Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10…", - отметил Медведев в соцсети Х.

Он также призвал американского лидера помнить две вещи. Первое это то, что Россия - "это не Израиль и даже не Иран".

А второе, что "каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне".

Медведев указал, что имеет ввиду не войну между Россией и Украиной, а войну с собственной страной Трампа.

"Не идите по пути Сонного Джо!", - посоветовал зампред Совбеза РФ американскому лидеру.

«‎Посмешище»: в России резко ответили Трампу на новый ультиматум

Ранее в Москве неоднократно объясняли, что разговаривать с Россией языком ультиматумов контрпродуктивно. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно подчеркивал, что для Москвы политико-дипломатический метод разрешения украинского кризиса является предпочтительным. Однако конфликт продолжается, потому что Киев и западники отказались от диалога.