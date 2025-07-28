Президент России Владимир Путин «болезненно ударил по зубам» Германии после ее провокаций. Об этом пишет китайская газета Sohu.

Издание отмечает, что с приходом на должность канцлера ФРГ Фридриха Мерца Германия стала ужесточать антироссийскую риторику. В частности, Берлин стремиться быстрее передавать Украине оружие и призывает Европу активнее вводить санкции против России. Sohu указывает, что Германия «попросту берет на себя слишком многое».

«Германия оказалась в большом проигрыше», – считает издание.

По мнению автора статьи, политика ФРГ сделала страну едва ли не главным противником России, хотя, казалось бы, еще недавно такой статус был у Соединенных Штатов. Обозреватель отмечает, что РФ дала ответ на поле боя на Украине: были уничтожены несколько пусковых установок Patriot, которые ФРГ стремилась передать украинской армии, и это стало «болезненным ударом по зубам».

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До этого посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия при новом правительстве во главе с канцлером Фридрихом Мерцем стремительно готовится к потенциальному полномасштабному вооруженному конфликту с Россией.