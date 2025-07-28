В Китае заявили, что Путин «болезненно ударил по зубам» Германии

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин «болезненно ударил по зубам» Германии после ее провокаций. Об этом пишет китайская газета Sohu.

Издание отмечает, что с приходом на должность канцлера ФРГ Фридриха Мерца Германия стала ужесточать антироссийскую риторику. В частности, Берлин стремиться быстрее передавать Украине оружие и призывает Европу активнее вводить санкции против России. Sohu указывает, что Германия «попросту берет на себя слишком многое».

«Германия оказалась в большом проигрыше», – считает издание.

По мнению автора статьи, политика ФРГ сделала страну едва ли не главным противником России, хотя, казалось бы, еще недавно такой статус был у Соединенных Штатов. Обозреватель отмечает, что РФ дала ответ на поле боя на Украине: были уничтожены несколько пусковых установок Patriot, которые ФРГ стремилась передать украинской армии, и это стало «болезненным ударом по зубам».

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До этого посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия при новом правительстве во главе с канцлером Фридрихом Мерцем стремительно готовится к потенциальному полномасштабному вооруженному конфликту с Россией.