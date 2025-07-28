В России отреагировали на новый ультиматум Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа относительно сроков, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. На новый ультиматум американского лидера он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — поделился сенатор.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Трамп назвал крайний срок для России по Украине

В ответ замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.