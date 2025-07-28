Студентка попросила фото с Лавровым для бабушки

Студентка попросила сделать совместную фотографию у главы МИД России Сергея Лаврова для своей бабушки. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время XI Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» к Лаврову обратилась одна из посетительниц по имени Даша. По ее словам, она пообещала своей бабушке сделать фото с дипломатом. При этом, Даша обратилась к Лаврову на французском языке.

«Сфотографироваться можно, но из уважения к залу, пожалуйста, по-русски произнесите — тут не все говорят по-французски», — ответил ей Лавров.

Даша рассказала, что приехала на форум из Волгограда. Она также призналась, что давно мечтала о том, чтобы пожать руку Лаврову.

«Я попросила у Сергея Викторовича пожать ему руку и сделать с ним фотографию, потому что это моя мечта. И более того, это мечта моей бабушки, которая сказала мне не возвращаться домой без фотографии с Сергеем Викторовичем Лавровым», — добавила она.

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