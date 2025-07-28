Правительство России постановило закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые ранее действовали по заключенному с Украиной соглашению. Соответствующее распоряжение в понедельник, 28 июля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, в утвержденном списке числятся 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов. Некоторые их них перестали действовать после того, как в состав России вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области, следует из текста документа.

Грузинские пограничники отказались впускать на территорию страны порядка 80 депортированных из России граждан Украины, ранее совершивших тяжкие преступления. По словам представителя местной пограничной полиции Луки Пааташвили, высланные с российской территории украинские преступники в последнее время все чаще пытаются пересечь грузинскую границу.

При этом свыше пяти тысяч граждан Украины въехали на территорию России в период с января по март 2025 года. Всего же государственную границу пересекли 5427 украинцев. Вместе с тем Путин подписал закон, который упрощает процесс выдачи виз участникам государственной программы по переселению в РФ соотечественников.