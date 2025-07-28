"Могила для русских": депутат обратил внимание на гимн "Талибана"

Депутат Госдумы призвал в интервью радиостанции "Говорит Москва" обратить внимание на гимн "Талибана", текст которого утвержден движением и в котором есть слова о "могиле для русских" и "груде черепов".

Парламентарий отметил, что полтора года назад был в Афганистане, общался в том числе и с моджахедами и они были "очень настроены на контакты". По его словам, сейчас они поддерживают отношения с ближайшими соседями России - Казахстаном, Киргизией.

При этом депутат призвал обратить на гимн "Талибана" самое пристальное внимание.

"Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает", - приводит радиостанция мнение представителя нижней палаты российского парламента.