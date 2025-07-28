Лавров перечислил требования России по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе молодежного форума «Территория смыслов» озвучил требования для урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

© Александр Река/ТАС

Как заявил глава внешнеполитического ведомства, это отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение дальнейшего расширения Североатлантического альянса и принятие сложившейся территориальной ситуации.

Несмотря на прежние обещания и договоренности, НАТО уже приблизилось к российским границам. Безусловным требованием является признание территориальных изменений, закрепленных в Конституции РФ, отметил Лавров.

Лавров: Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада

Дипломат добавил, что впервые в своей истории Россия противостоит коллективному Западу в одиночку, поэтому необходимо полагаться исключительно на свои силы и не допускать проявлений слабости.