Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сказал наступившей ему на ногу девушке во время саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — поделился министр на молодежном форуме «Территория смыслов».

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, что он в действительности сказал на саммите БРИКС в Казани, когда ему случайно наступили на ногу.

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В октябре прошлого года Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Лаврову наступили на ногу во время саммита БРИКС в Казани. На кадрах видно, как один из участников мероприятия проходил мимо сидящего дипломата и наступил ему на ногу. После этого министр обернулся и сказал что-то вслед неосторожному прохожему. Слова главы МИД рассмешили находившегося рядом помощника президента России Юрия Ушакова.